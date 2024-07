Nemac pronašao formu pred put u Pariz: Zverev ponovo u finalu Hamburga!

Posle neočekivano slabog izdanja na Vimbldonu, aktuelni olimpijski šampion Aleksandar Zverev uhvatio je pravi ritam.

Nemački teniser ruskog porekla plasirao se u novo finale Hamburga, pošto je rutinski savladao Pabla Martineza sa 2:0 (6:2, 6:4).

Branilac trofeja će se u finalu sastati sa zahuktalim Arturom Fisom.

Francuski teniser je u polufinalu lakše nego što se očekivalo eliminisao Argentinca Sebastijana Baeza sa 6:2, 6:2.

Beeline for the final! 💨



🇫🇷 @ArthurFils1 reaches his first ATP Tour final of the season, after beating Baez 6-2, 6-2 in 66 minutes.@atptour | @ATPTour_ES | #HamburgOpen pic.twitter.com/CxY9VGRQhz