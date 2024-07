Navijači UPALI na teren i prekinuli TRENING Novaka Đokovića: Hit scene iz Budve - Srpski as NESTAO u masi! (VIDEO)

Novak Đoković je u Crnoj Gori odradio poslednju fazu priprema za Olimpijske igre u Parizu.

Nakon poraza u finalu Vimbldona najbolji teniser u istoriji je trenirao na šljakastim terenima u komšiluku, a poslednjih par dana destinacija je bila Budva.

