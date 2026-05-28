Drama Sinera na Rolan Garosu, najbolji teniser sveta bio pred pobedom, pa krenuo da se trese, sudija mu očitala lekciju

Prava drama odigrala se u završnici trećeg seta meča drugog kola Rolan Garosa, kada je Janik Siner protiv Huana Manuela Serundola odlučio da prekine duel usred gema tokom kog je Argentinac bio pred povratkom u meč.

Dobio je Italijan prva dva seta 6:3, 6:2, ali je pri rezultatu 5:1 u trećem došlo do problema. Usled velikih vrućina u Parizu, Sineru je pozlilo i evidentno mu nije bilo dobro.

Izgubio je tri gema zaredom, a onda je Serundolo bio nadomak izjednačenja na 5:5, pošto je na servisu suparnika imao 0:40. Tada je krenula drama i rasprava sa sudijom. Vidno je bilo da jedva stoji na nogama...

Siner se raspitivao, sudija postupala po pravilima

- Ako prekoračim vreme, kako to sada funkcioniše? Ne mogu to da uradim. Ne mogu da čekam - upitao je Oreli Turt, koja je delila pravdu.

- Ako ne možete da čekate, zavisi od toga šta imate. Ili dobijate upozorenje za kašnjenje, a posle toga, kršenje pravila. Inače, moramo da vidimo sa fizioterapeutom šta je u pitanju - odgovorila mu je.

- Ne znam da li je dehidracija - rekao je Siner.

- To zavisi od vas. Ili zovemo fizioterapeuta sada, oni vas pregledaju, pa nastavljamo duel - zaključila je Turt.

Siner je rekao da ima vrtoglavicu, pa je potom izašao sa terena u svlačionicu, zajedno sa fizioterapeutom. Vratio se posle nekoliko minuta i duel je nastavljen, a onda je izgubio set 7:5. Rival je u četvrtom poveo 4:1! Siner je nastavio da ima probleme i tokom ovog dela susreta, a onda je rival izjednačio na 2:2 sa 6:1!

Termin za medicinski tajm-aut

Između gemova ili setova se najčešće traži, ali u slučaju da fizioterapeut odredi da je stanje hitno, tretman se može obaviti i tokom gema.

Autor: S.M.