Palo pomirenje: Nakon što je Sergej prijavio ženu za nasilje, pršte poljupci ispred zgrade (PAPARACO)

22. oktobra, glumac Sergej Trifunović pozvao je policiju kako bi prijavio svoju suprugu, voditeljku jedne televizije, Isidoru Mijanović, za nasilje u porodici, o čemu se pričalo i pisalo naveliko i naširoko.

S obzirom na celokupnu situaciju između Sergeja Trifunovića i Isidore, ekipa emisije "Paparaco lov" ispratila je šta se dešavalo u njihovom životu nakon ovog skandala. Njih dvoje ispratili su u jednu radnju u prestonici, u koju su otišli zajedno, a kako prenosi ekipa ove emisije, sve je proteklo u najboljem redu, kao da se ništa nije dogodilo.

Njih dvoje nastavili su svoj put po gradu dalje, te su ih kamere "Paparaco lova" usnimile kako ulaze, a potom i izlaze iz zgrade GO "Voždovac", i to ni manje ni više, no ushićeno.

Isidora, inače voditeljka jedne televizije, sela je na stepenice ove opštine, veoma neraspoložena, što je Sergej pokušao da popravi poljupcem. Kamere su usnimile njihov poljubac, te je sada sasvim jasno da je došlo do pomirenja ovog para, a šta su radili u opštini, ostaje nam samo da saznamo. Sergej se nakon ovoga vratio obavezama, a kako je izgledao poljubac, pogledajte u nastavku:

