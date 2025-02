Šok paparaco!

Naša poznata pevačica Anđela Ignjatović Breskvica godinama unazad niže hit za hitom, a nedavno je izbacila i novi album koji nosi naziv "Turbo i folk", a koji je neposredno po izbacivanju prikupio brojne simpatije slušalaca i ljubitelja njenog lika i dela.

Naime, Breskvica je već neko vreme unazad trn u oku mnogim njenim koleginicama, s obzirom na broj hitova koje izbacuje, ali i po posećenosti njenih nastupa, jer se za svaki uvek traži karta više.

Sinoć je "Generacija ZED", kojoj ona i pripada, organizovala proslavu povodom šest godina postojanja, ali i povodom milion pretplatnika na njihovom Jutjub kanalu, na kom se, takođe, nalaze i Breskvičine numere. Naime, mnogi pripadnici jačeg pola koji su sinoć prisustvovali ovom događaju, nisu mogli da skinu pogled sa pevačicine vitke linije, o kojoj se, može se pretpostaviti, itekako brine.

No, međutim, oštrom oku našeg paparaca nije promaklo ništa sa ove proslave, pa tako i to kako se Breskvica provela. Sudeći po fotografijama, ona se provela ludo i nezaboravno, a njoj je sevnuo crveni brushalter ispod kombinezona koji je nosila, što se i komentariše na mrežama. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji ispod:

Autor: Nikola Žugić