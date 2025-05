ŠERIFOVIĆKA I JOVANA PROVELE NOĆ U LUKS HOTELU! Pevačice se ne odvajaju, odmah posle koncerta završile u sobi, ove fotografije govore SVE!

Marija Šerifović nedavno je održala osam rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru i tako postavila rekord kao domaći izvođač sa najviše održanih nastupa u ovom prostoru nakon obnove.

Njene bliske saradnice i prijateljice Jovana Pajić i Jovana Nikolić bile su joj najveća podrška tokom prethodnih meseci, a kamere emisije "Paparaco lov" pratile su pop zvezdu posle završetka jednog od koncerata, kako bi videli gde i s kime odlazi iz dvorane.

Tako su oni uspeli da usnime da se Marija ne odvaja od Jovane. Kako ne bi privukle previše pažnje, one su najpre iz Sava Centra izašle jedna za drugom, a zatim su se uputile ka automobilu u kojem ih je čekao vozač. Nisu se dugo vozili, pa su se umesto stana u Beogradu na vodi gde žive zajedno već neko vreme, uputile ka jednom hotelu koji se nalazi blizu dvorane.

Da Marija posebno vodi računa o svojoj bliskoj prijateljici Jovani, videlo se i po tome što je prva izašla iz luksuznog četvorotočkaša, kako bi joj otvorila vrata. Sve vreme su nešto razgovarale, a zatim su se uputile ka svojoj hotelskoj sobi, gde su i provele noć.

Podsećamo, nerazdvojne prijateljice su nedavno zajedno gostovale u jednoj emisiji, kada je Šerifovićeva zaprosila Pajićevu.

- Pre toga 5. maja venčanje - rekao je šaljivo voditelj, a Marija je u tom momentu stavljala prsten Jovani Pajić i ponavljala: "I, do!"

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca od rođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: "Da, tačno je!" Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće - rekla je Pajićeva za Kurir.

Autor: Nikola Žugić