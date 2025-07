Pevačica Katarina Grujić danas je otputovala u Crnu Goru sa sestrom, a na aerodrom ih je dovezao fudbaler i njen suprug Marko Gobeljić.

Naša ekipa srela je Katarinu i Marka na aerodromu "Nikola Tesla", a nakon što su izašli iz auta fudbaler je izvadio kofere iz gepeka.

Pozdravio se sa Katarininom sestrom, a onda je došao trenutak da se i njih dvoje pozdrave kako dolikuje.

Marko je Katarinu privukao ka sebi i pali su sočni poljupci za "srećan put".

Nakon toga je Katarina sa sestrom otišla da se čekira na let za Crnu Goru, a za ovo putovanje odabrala je kratku crnu suknju, iste boje bluzu i krem cipele. U avionu je unela ručni prtljag.

Podsetimo, Katarina je nedavno bila gost emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" kada je otkrila nepoznate detalje privatnog života.

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža nekako jer ja sam žena, ona je na to reagovala drugačije, ma kakvi, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema, ako želi nek ide". Sa dvadeset godina sam uradila grudi, ja o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše u tome. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život, a taj neko nema pravo da ti se meša. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato je to estetska hirurgija, pa zato smo u 21 veku - rekla je Katarina tada.

Autor: N.B.