Uskoro puni 70 godina: Ljuba Aličić ne odustaje od nastupa, a evo gde je i u kom izdanju pevač danas uslikan (PAPARACO)

Pevač Ljuba Aličić uskoro slavi jubilarni 70. rođendan, a folker se i te kako dobro drži i redovno nastupa.

Pevača je naš paparaco uslika na aerodromu Nikola Tesla, gde je doleteo upravo sa jedne tezge. Ljuba nije bio raspoložen za priču, te je izgledao dosta umorno, pa je tako požurio ka automobilu i uputio se ka kuću u Šapcu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Inače, Aličić je nedavno istakao da je ponosan na sebe i svoju muzičku karijeru.

- Život me nije mazio, sam sam se borio za ovaj život, verovao sam sebi da ću biti neko i nešto. Školu sam napustio zbog pevanja, ne kajem se ni zbog čega. Dokazao sam roditeljima i svim ljudima da sam ja Ljuba Aličić koji je velika zvezda u narodnoj muzici - govorio je on.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tom prilikom je otkrio i da je veoma posvećen porodici, a prvenstveno unucima.

- Sa unucima provodim više vremena nego što sam to ranije za decom. Smejao sam se kako ljudi mogu više da vole unuke nego svoju decu, ali uverio sam se, verujte mi. Ne razdvajam ja decu i unučad, ali tako je, verujte. Ja sam najsrećniji čovek.

Inače, Ljuba Aličić ima luksuznu kuću u rodnom gradu, a čija je vrednost oko 500.000 evra.

- Najbolje je meni kod kuće. Tu imam mir, družim se sa ljudima koji mi prijaju i gledam što bi se narodski reklo svoja posla - pričao je on.

