AKTUELNO

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Od Filipa Živojinovića ni traga ni glasa, evo s kim je Prija provodila vreme na Natašinoj promociji albuma (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Aleksandra Prijović večeras se pojavila na promociji novog albuma Nataše Bekvalac i najavila povratak na estradu.

Pevačica Nataša Bekvalac organizovala je promociju novog albuma "Mama" na kojoj se pojavila u elegantnoj beloj haljini, a među kolegama koji su došle da je podrže bila je i Aleksanda Prijović.

Foto: Pink.rs

Iako se porodila pre nešto više od mesec dana Aleksandra je oduševila izgledom. Prijovićka se pojavila u zanimljivoj crnoj haljini, kožnom mantilu i crnim čizmama. Veče je provela u opuštenom ćaskanju sa kumom Acom Pejovićem i svojim menadžerom Danijelom Blažićem Blaškom dok se sa kompozitorom Dejanom Kostićem sa kojim je nedavno prekinula saradnju nije ni pozdravila.

Prijovićka je okupljenim predstavnicima medija među kojima je bio i Pink.rs najavila povratak na estradu. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Video: Pink.rs

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić

#Aco Pejović

#Aleksandra Prijović

#Filip Živojinović

#Nataša Bekvalac

#Paparaco

#pevač

#pevačica

#promocija albuma

POVEZANE VESTI

Domaći

Kakva je ovo lepotica! Hana Ikodinović zablistala na maminoj promociji albuma (FOTO)

Domaći

Prija stigla na Natašinu promociju! Došla da podrži koleginicu, nikad srećnija nakon drugog porođaja (FOTO)

Domaći

Sve na nivou! Prija stigla s kumom Acom Pejovićem na Natašinu promociju albuma, a OVAJ bračni par digao je ogromnu prašinu (FOTO)

Domaći

Emotivno! Nataša zapevala pesmu 'Mama', njena majka zaplakala, Dragana Bekvalac je sve vreme teši (FOTO+VIDEO)

Domaći

'NISAM OPRALA KOSU, NIJE BILO ŠAMPONA' Pevačica pravo s bazena zbrisala na promociju i pojavila se OVAKVA - niko je nije prepoznao! (FOTO)

Domaći

Posebna čestitka stigla od svekrve: Majka Filipa Živojinovića se obratila Priji, evo šta joj je poručila (FOTO)