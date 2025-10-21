PINK.RS PAPARACO! Od Filipa Živojinovića ni traga ni glasa, evo s kim je Prija provodila vreme na Natašinoj promociji albuma (FOTO+VIDEO)

Pevačica Aleksandra Prijović večeras se pojavila na promociji novog albuma Nataše Bekvalac i najavila povratak na estradu.

Pevačica Nataša Bekvalac organizovala je promociju novog albuma "Mama" na kojoj se pojavila u elegantnoj beloj haljini, a među kolegama koji su došle da je podrže bila je i Aleksanda Prijović.

Iako se porodila pre nešto više od mesec dana Aleksandra je oduševila izgledom. Prijovićka se pojavila u zanimljivoj crnoj haljini, kožnom mantilu i crnim čizmama. Veče je provela u opuštenom ćaskanju sa kumom Acom Pejovićem i svojim menadžerom Danijelom Blažićem Blaškom dok se sa kompozitorom Dejanom Kostićem sa kojim je nedavno prekinula saradnju nije ni pozdravila.

Prijovićka je okupljenim predstavnicima medija među kojima je bio i Pink.rs najavila povratak na estradu. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić