PAPARACO! Pogledajte kako teku radovi na Cecinoj vili u Ljutice Bogdana: Izdvojila oko 20.000 evra, digli skele i... (FOTO)

Kako smo ranije pisali, naša pevačica Svetlana Ceca Ražnatović izdvojila je ozbiljnu svotu novca za renoviranje terase na vili u Ljutice Bogdana, a sada je ekipa emisije "Paparaco lov" usnimila kako napreduju radovi!

Naša muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nakon mnogo vremena rešila je da ponovo renovira porodičnu vilu na Dedinju, koju je nasledila od pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana. Naime, kako smo mi pre nekoliko meseci uslikali, radovi na kući traju već neko vreme, a pre nekoliko dana majstori su postavili i ogromnu metalnu konstrukciju, pa se očekuje da će nakon završetka radova i ovaj deo kuće biti natkriven, ali i bolje sakriven od očiju javnosti.

Kako se pisalo u medijima, Ceca je za ovo preuređenje izdvojila oko 20.000 evra, a sada je ekipa emisije "Paparaco lov" podigla dron, kako bi usnimila kako napreduju radovi.

Kako su izjavili iz ekipe ove emisije, u pitanju su radovi na skelama, a menja se stolarija i izolacija sa fasadom, te su tako izbliza usnimili kako sve to izgleda, što možete pogledati u galeriji u nastavku:

Podsetimo, za medije se oglasila i jedna od komšinica, koja je otkrila neke detalje.

- Kako sam čula od jednog radnika, Ceca hoće da zatvori terasu, zato i stavljaju te metalne konstrukcije. Trebalo je to da bude gotovo još ranije, ali se odužilo jer je bilo loše vreme, pa praznici, tako da zasad to tako stoji. Reče mi čovek da će svi radovi na kraju ispasti oko 20.000 evra. Ima tu dosta posla, taj deo je bio dosta zapušten i u lošem stanju. Šta je to za nju? Mora da se ulaže u kuću, to je tako. Radila je i pre nekoliko godina nešto, evo sad opet. Iskreno, nadam se da će što pre to završiti. Buka nas od tog lupanja uznemirava, a mi imamo malu decu. Tu je još s njom i njena sestra Lidija s mužem i decom, čula sam da se uskoro sele u tu novu kuću koju su kupili. Možda zato Ceca sad to i renovira jer su Veljko i Anastasija otišli, a kad ode i sestra, žena hoće da uživa sama u svim delovima kuće. Neka, i treba tako - rekla je pevačicina komšinica za Kurir.rs.

