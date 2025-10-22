Drama! Rada Manojlović izletela iz dečkovog automobila UPLAKANA, nastao KARAMBOL?! OVO SU DETALJI (PAPARACO FOTKE)

Pukla tikva?!

Ekipa emisije "Paparaco lov" zatekla je folk pevačicu Radu Manojlović na snimanju emisije "Magazin In" kod Sanje Marinković, te su tako rešili da je prate posle snimanja, kako bi usnimili kako teče njen život, dan, ali i da provere šta se to dešava u Radinom ljubavnom životu.

Rada se uputila ka svom domu, te se tako parkirala tačno ispred zgrade u kojoj živi, a njena sestra, koja joj je inače i menadžerka, ona je izašla iz automobila nešto ranije. Nakon nekoliko minuta nastavila dalje. Pevačica je došla do jednog poznatog stadiona, te je tamo prešla u automobil svog dečka, kako prenosi "Paparaco lov".

Naime, u kolima se dogodila ozbiljna rasprava sudeći po Radinim pokretima i govoru tela, a kako prenosi ekipa ove emisije, sve je bilo na ivici skandala, te su tako i nazirali suze u pevačicinim očima.

Nakon ove svađe, Rada je napustila automobil svog dečka uplakana, te je tako prešla u svoj automobil, a kako prenosi ekipa ove emisije, ona je u automobilu sedela još sat vremena, te su oni odlučili da odu.

Autor: Nikola Žugić