AKTUELNO

Domaći

Drama! Rada Manojlović izletela iz dečkovog automobila UPLAKANA, nastao KARAMBOL?! OVO SU DETALJI (PAPARACO FOTKE)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukla tikva?!

Ekipa emisije "Paparaco lov" zatekla je folk pevačicu Radu Manojlović na snimanju emisije "Magazin In" kod Sanje Marinković, te su tako rešili da je prate posle snimanja, kako bi usnimili kako teče njen život, dan, ali i da provere šta se to dešava u Radinom ljubavnom životu.

pročitajte još

ZARAĐUJEM DOBRO, PADAJU PARE S NEBA: Rada Manojlović nije poslušala savete starijih kolega! 17 godina joj je trebalo da shvati ovo

Rada se uputila ka svom domu, te se tako parkirala tačno ispred zgrade u kojoj živi, a njena sestra, koja joj je inače i menadžerka, ona je izašla iz automobila nešto ranije. Nakon nekoliko minuta nastavila dalje. Pevačica je došla do jednog poznatog stadiona, te je tamo prešla u automobil svog dečka, kako prenosi "Paparaco lov".

pročitajte još

RADA MANOJLOVIĆ STAVLJA KATANAC NA KUĆU U ČETEREŽU? Zbog problema sa ocem Radetom pevačica odlučila da uradi ovo

Naime, u kolima se dogodila ozbiljna rasprava sudeći po Radinim pokretima i govoru tela, a kako prenosi ekipa ove emisije, sve je bilo na ivici skandala, te su tako i nazirali suze u pevačicinim očima.

pročitajte još

PROREZI I ČIPKA NA SVE STRANE: Rada Manojlović u izazovnom izdanju igra kao čigra! Crvena haljina otkrila više nego što je pevačica htela

Nakon ove svađe, Rada je napustila automobil svog dečka uplakana, te je tako prešla u svoj automobil, a kako prenosi ekipa ove emisije, ona je u automobilu sedela još sat vremena, te su oni odlučili da odu.

pročitajte još

Rada Manojlović ima novog dečka: Otkrila da planira svadbu

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Drama

#Rada Manojlović

#Svađa

#dečko

#pevačica

#suze

POVEZANE VESTI

Zadruga

Drama trese imanje: Murat i Sunčica se posvađali, vrištanjem razbudili celu kuću (VIDEO)

Domaći

BOMBA NA SRPSKOJ ESTRADI! PINK.RS SAZNAJE: Razvode se Haris i Melina Džinović! Ovo su detalji kraha braka poznatog para!

Domaći

Raskinuli Anita i Anđelo! Ona sve otkrila: Naši hejteri su bili u pravu (FOTO)

Zadruga

Bebica koristi stare taktike da dovede Teodoru do ludila, nakon što je raskinuo, poručio joj: Majmuni su ti tata i mama! (VIDEO)

Domaći

''IDEM DA PROSLAVIM SLOBODU'' Nakon što se saznalo da su on i Sanja raskinuli, za Pink.rs se oglasio Marko Stefanović i POTVRDIO SVE! Otkrio šta mu je

Domaći

'PROKOCKALA JE POSLEDNJU ŠANSU' Mionina drugarica sumnja da je Ša namerno otkrio da su on i Jovanovićeva bili intimni kako bi PALA u očima Stanislava