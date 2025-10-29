Kaliopi i Tea prošetale Skopljem! Građani Makedonije ih pozdravljali i mahali: Dve zvezde pokazale šta je jedinstvo (FOTO)

Regionalna zvezda Kaliopi Bukle danas je u svom Skoplju ugostila mladu zvezdu Teu Tairović.

Naime, makedonska pevačica sačekala je mlađu koleginicu u jednom hotelu u centru grada, gde joj je poželela dobrodošlicu i poželela sreću na koncertu koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski".

Budući da je Tea veliki poštovalac Kaliopinog lika i dela, bila je prilično uzbuđenja zbog susreta sa njom, a njih dve su i prošetale Skopljem ruku pod ruku, a naša ekipa ih je uslikala.

Građani Makedonije bili su oduševljeni prizorom i sve vreme ih pozdravljali i mahali im. Sve muzičke zvezde ovom prilikom oduševile su sve i pokazale na klasičnom primeru šta je jedinstvo.

Inače, danas je Tea u Skoplju održala konferenciju povodom predstojećeg koncerta.

- Trenutno se pripremam kondiciono najviše. Uvela sam neke novine što se tiče performansa. Biće zaista zahtevnije nego ikad. Pripremam i drugi deo albuma "Aska" tako da ova dva meseca je žestoko. Nadam se da ću moći da nadmašim prethodni koncert. Makedonska publika je srčana i vatrena kao i ja, to je uzajamna energija - poručila je danas Tea.

Autor: M.K.