PAPARACO! MIRKA DRASTIČNO SMRŠALA! Dok je Vujadin u epicentru skandala, evo kako glumica provodi dane: Jasno je koliko joj je teško zbog cele situacije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evo u kakvom je izdanju i na kojim mestima uhvaćena Mirka Vasiljević!

Javnost već danima ne prestaje da bruji o slučaju transrodne osobe A. K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da iznudi novac i ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Kako se pisalo, Vujadin Savić se psihički oseća jako loše, i potražio je stručnu pomoć.

Za to vreme ekipa ''Paparaco lova'' pratila je Vujadinovu nevenčanu suprugu, glumicu Mirku Vasiljević, a ono što je odmah primetno jeste da je ona drastično smršala. Glumica je najpre usnimljena kako ćerku Aniku odvodi u vrtić, a zatim se zaputila ka jednoj klinici za negu lepote.

Nakon toga, Mirka je svratila do apoteke, a onda je otišla do Košutnjaka kako bi istrenirala u prirodi i na svežem vazduhu.

Vujadin je predložio za svedoka

Vujadin Savić predložio je suprugu za svedoka u postupku protiv A.K. Glumica se nije pojavila ni na drugom zakazanom saslušanju koje je bilo predviđeno za 23. oktobar u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

- S obzirom na to da je ona jedna od 2 svedoka koji treba da se ispitaju u ovom slučaju ona bi trebalo da se sasluša u periodu od 6 meseci. To je period predviđen za istragu budući da je pritvorski predmet u pitanju. U suprotnom, osumnjičena će biti puštena na slobodu. Inače, dokle god Mirka Vasiljević ima opravdanja za sprečenost na dolazak na ročište može odlagati saslušanje u tužilaštvu. - U slučaju da se osoba ne pojavi duže vreme na saslušanju tužilaštvo može odustati od saslušanja svedoka zbog nemogućnosti da nastavi istragu - objašnjava izvor.

Foto: Pixabay.com, E-Stock/Nataša Rajaković

Autor: M.K.

