Novosadska barbika u totalno opuštenom izdanju! Pratili smo Natašu Bekvalac, evo kako izgleda njena dnevna rutina (PAPARACO)

Naša pevačica Nataša Bekvalac dugo je bila u medijskoj ilegali, te se tako na scenu vratila albumom "Mama" koji je oduševio sve, a sada je ekipa emisije "Paparaco lov" bila pevačici za petama!

Nataša Bekvalac, naša pevačica, prvo je napustila svoj dom, a onda je bez šminke i u totalno opuštenom izdanju prošetala centrom Beograda, ali se vrlo brzo vratila kući.

Drugog dana, ona je ponovo izašla iz kuće, te je tako otišla sa dadiljom do centra grada, gde je izašla iz automobila i dugo proveravala nešto na telefonu, kako prenosi pomenuta emisija.

Posle nekog vremena, Nataša je izašla iz zgrade, te je tako od uličnog prodavca kupila cveće i nastavila putem dalje.

Autor: Nikola Žugić