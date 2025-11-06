AKTUELNO

Domaći

Novosadska barbika u totalno opuštenom izdanju! Pratili smo Natašu Bekvalac, evo kako izgleda njena dnevna rutina (PAPARACO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša pevačica Nataša Bekvalac dugo je bila u medijskoj ilegali, te se tako na scenu vratila albumom "Mama" koji je oduševio sve, a sada je ekipa emisije "Paparaco lov" bila pevačici za petama!

Nataša Bekvalac, naša pevačica, prvo je napustila svoj dom, a onda je bez šminke i u totalno opuštenom izdanju prošetala centrom Beograda, ali se vrlo brzo vratila kući.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Drugog dana, ona je ponovo izašla iz kuće, te je tako otišla sa dadiljom do centra grada, gde je izašla iz automobila i dugo proveravala nešto na telefonu, kako prenosi pomenuta emisija.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Posle nekog vremena, Nataša je izašla iz zgrade, te je tako od uličnog prodavca kupila cveće i nastavila putem dalje.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

