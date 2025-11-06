Zavirite u zdanje Mileta Kitića i Marte Savić na Avali! Vila od preko hiljadu kvadrata iz snova: Ima i bazen, a oko njih samo šuma (PAPARACO)

Ekipa emisije "Paparaco lov" saznala je da Marta Savić i Mile Kitić, naš folk pevač, grade kuću na Avali, te su tako sada obišli ponovo lokaciju ovog velelepnog zdanja, kako bi videli kako teku radovi.

Mile Kitić, naš folker, gradi velelepnu vilu na Avali, tačnije nedaleko od Avalskog tornja, a šuška se da je folker ozbiljnu svotu novca izdvojio za ovo zdanje, s obzirom na to da ima čak hiljadu kvadrata. U galeriji pogledajte fotografije od zimus:

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Ekipa ove emisije ispratila je Martu i Mileta, te su se tako dovezli do ogromne kapije preko koje pevač i njegova supruga ulaze u dvorište, pa i u sam dom.

Kada su digli dron, uvideli su da je travnata površina postavljena, da je bazen napunjen i pušten u rad, okruženi su samom šumom i izolovani su od svih.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: pink.rs