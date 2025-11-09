AKTUELNO

PAPARACO! Gudelj i Anastasija sleteli u Beograd: Oboje vuku kofere, ona bez trunke šminke i sa naočarima: Kako ovakvi da se slikamo?! (FOTO)

Izvor: Kurir.rs/Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj danas su stigli u Beograd gde će provesti nekoliko dana.

Anastasija i Nemanja su bili u opuštenoj garderobi, a nisu krili osmehe na licu. Iako nisu bili voljni za izjave, stali su da ispoziraju medijima.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na molbu fotografa da poziraju, Anastasija je kratko rekla: "Kako ovakvi?", ali je ipak odlučila da će stati ispred fotoaparata.

Njih dvoje su vukli kofere, a Anastasija nije skidala osmeh sa lica.

Nakon što su napustili zgradu, sačekao ih je vozač, a oni su se pozdravili sa njim i ubacili stvari u gepek pa se uputili ka daljoj destinaciji.

Autor: Nikola Žugić

