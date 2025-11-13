NIŠTA OD PRESELJENJA U MONTE KARLO?! Đina Džinović ipak ostaje da živi s ocem Harisom u Beogradu, a evo gde je uhvaćena! (PAPARACO)

Uživa u slobodnim momentima u Beogradu!

Ćerka Harisa Džinovića i Meline, mlada influenserka Đina Džinović, ulovljena je u Beogradu u društvu drugarice.

Naime, nakon što je neko vreme provela kod majke Meline u Monte Karlu, Đina je sada stacionirana u Beogradu gde uživa u slobodnom vremenu. Ekipa ''Paparaco lova'' pratila ju je u stopu, a ona je nakon što je bila u kafiću, otišla sa drugaricom do porodične kuće na Senjaku kako bi se presvukla, a onda do teretane.

Nakon što je neko vreme provela u teretani, Đina je otišla do jednog tržnog centra.

Podsetimo, pisalo se da Đina nije u dobrim odnosima sa ocem Harisom, te da je odlučila da započne novi život sa majkom u Monte Karlu, međutim za sada od toga po svoj prilici nema ništa.

- Nakon svega što se dogodilo, odnosi u porodici su postali zategnuti. Sukob s ocem i bratom bio je prekretnica. Đina je shvatila da joj je potrebna distanca kako bi se izborila sa pritiskom i pronašla svoj mir. Njena majka stoji uz nju sto posto. Razume kroz šta prolazi i podržava je u odluci da se preseli. Veruje da će joj promena sredine pomoći da ponovo pronađe sebe - otkrio je nedavno izvor.

Pisalo se i da bi Đina Džinović u Monte Karlu trebalo da nastavi obrazovanje i posveti se poslu influensera.

Autor: M.K.