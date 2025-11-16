PINK.RS PAPARACO! Pogledajte u kakvom izdanju smo uhvatili Mileta Kitića na aerodromu: Folker prima tri penzije, a vilu u Beogradu izdaje za 10.000 evra (FOTO)

Mnogi domaći pevači danas se vraćaju u Beograd iz dijaspore, gde su za vikend imali nastupe, pa je tako paparaco našeg portala uslikao i folkera Mileta Kitića!

Mile Kitić, naš folker, za vikend imao je nastup u dijaspori, a kako to obično i biva, muzičari i pripadnici estrade nedeljom preplave beogradski aerodrom "Nikola Tesla", s obzirom na to da se tada vraćaju sa nastupa.

Naime, uhvatili smo Mileta u neobičnom izdanju. Na sebi je imao tamno plavu svilenu košulju, dok je dole nosio pantalone, a u ruci je nosio sako. Kako je izgledao, pogledajte u galeriji ispod:

Podsetimo, nedavno je ekipa emisije "Paparaco lov" iz drona usnimila vilu Mileta Kitića i Marte Savić. Ona se nalazi nedaleko od Avalskog tornja, a kako su naveli, šuška se da je folker ozbiljnu svotu novca izdvojio za ovo zdanje, s obzirom na to da ima čak hiljadu kvadrata. Kada su digli dron, uvideli su da je travnata površina postavljena, da je bazen napunjen i pušten u rad, okruženi su samom šumom i izolovani su od svih.

Takođe, ono što je intresantno kada je Mile u pitanju, jeste da je on na estradi preko 50 godina, a ostvario je pravo na penziju u tri zemlje - Srbiji, Bosni i Nemačkoj.

- Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak - kroz smeh je rekao Mile i dodao:

Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena… Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve.

Vilu izdaje za 10.000 evra

Tokom karijere Mile je dosta novca ulagao u nekretnine te je tako vlasnik stana u Dominikani, vile u Beogradu kao i na Avali. Mile je doskoro sa suprugom Martom i ćerkom Elenom živeo u luksuznoj vili na Vračaru, a sada je odlučio da je izdaje.

- Vila je u besprekornom stanju, sa luksuznim bazenom, prostranim dnevnim boravkom, moderno opremljenom kuhinjom i svim pogodnostima koje savremeni život zahteva. Godinama su u njoj živeli Mile, Marta i Elena, što prostoru daje posebnu toplinu i porodičnu atmosferu. Nalazi se u mirnoj i bezbednoj ulici, a prelep, redovno održavan vrt pruža savršeno mesto za odmor. S obzirom na lokaciju, komfor i luksuz, cena od 10.000 evra mesečno je u potpunosti opravdana - rekao je izvor blizak poznatom paru za Blic.

Autor: Nikola Žugić