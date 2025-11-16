AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Uhvatili smo Janu Todorović sa ćerkom nakon skandala: Jedan detalj jasno govori sve o njihovom trenutnom odnosu

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Naša ekipa uhvatila je pevačicu Janu Todorović na aerodromu Nikola Tesla kada se vraćala sa nastupa.

Jana Todorović, bila je nedavno u centru skandala, nakon što je javno ćerki rekla da nije za kamere.

Majka i ćerka definitivno su izgladile odnose, pa je tako Kristina došla po Janu na aerodorm. Kristina je bila vidno raspoložena, javila se razdragano okupljenim novinarima dok je Jana stavljala svoj kofer u gepek.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jana Todorović doživela je porodičnu tragediju kada joj je 2021. godine preminio sestrić Branislav koji je imao samo 33 godine. Jana je svu bol pretočila u pesmu "Bože moj", koju je posvetila upravo njemu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Jana je pesmu simbolično objavila na dan njegovog rođendana, kao večni znak ljubavi, sećanja i tuge koja ne prolazi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ispod spota koji je danas objavljen na YouTube-u, Jana je napisala:

- Ova pesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan! Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvek ostati u našim srcima. Bože, hvala ti za njih! Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvek!“

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

