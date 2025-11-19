AKTUELNO

Domaći

PAPARACO! Pogledajte kako Milica Todorović izgleda u šestom mesecu, a evo i kako provodi TRUDNIČKE dane: Od oca njenog deteta ni traga, ni glasa, a svi se pitaju jedno

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aktivna trudnica!

Popularna pevačica Milica Todorović od početka trudnoće vrlo retko se pojavljuje u javnosti jer je odlučila da pauzira, odmara i posveti se privatnom životu.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, ekipa emisije ''Paparaco lov'' pratila je danima poznatu trudnicu u stopu, a ono što je primetno jeste da je Milica vrlo aktivna i tokom drugog stanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, ona je uhvaćena kako odlazi na jogu, zatim kako završava svakodnevne obavaze - odlazi u banku, a zatim i u jedan tržni centar.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'', iako je neko vreme pevačicu pratila u stopu, nije uspela da je snimi sa ocem njenog deteta, budući da to trenutno važi za jednu od najvećih enigmi na estradi, te se postavlja pitanje da li je samo u pitanju slučajnost ili je Milica odlučila da samostalno iznosi trudnoću i odgaja dete.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, iako ne nastupa otkako je trudna, Milica je nedavno odlučila da ispoštuje svoju koleginicu Eminu Jahović, te je bila specijalni gost na njenom koncertu gde su zajedno izvele duet „Limunada“. Ovo je bila jedna od retkih prilika da je publika vidi sa trudničkim stomakom. 

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Milica Todorović

#Paparaco

#Paparaco lov

#Trudna

#Trudnoća

#pevačica

