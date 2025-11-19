AKTUELNO

PAPARACO! Nakon što je RAZOTKRIVENA njena preljuba sa uhapšenim pripadnikom kriminalne grupe, Rađenova bivša uhvaćena na aerodromu u OVOM izdanju: Kamuflirala se!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušala da se sakrije od znatiželjnih pogleda?!

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena bila je u ljubavnoj vezi s uhapšenim narko-bosom Stefanom Milojevićem! U novembru prošle godine u medijima su objavljene ekskluzivne paparaco fotografije pevačice i njenog novog izabranika i to iz Beograda.

Foto: TV Pink Printscreen

Nekoliko meseci kasnije, on je uhapšen u jednoj od najvećih akcija španske policije, zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe koja je drogom snabdevala Balearska ostrva. 

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se ranije pisalo, bivši vaterpolista zatražio je razvod od Milice, kada je saznao da ga ona mesecima vara sa Milojevićem, koji je odranije poznat javnosti zbog toga što su mu otac Goran i stric Vladan Milojević bivši fudbaleri, ali i zbog toga što je u spektakularnoj akciji policije hapšen i 2020. godine.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada je ekipa emisije ''Paparaco lov'' usnimila Milicu Ristić na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u jedva prepoznatljivom izdanju. Naime, čini se da se Milica kamuflirala kako bi izbegla znatiželjne poglede s obzirom da mediji ovih dana bruje o njenoj aferi.

Milica je imala kačket i naočare za sunce, kao i upadljiv kaput, a bila je bez šminke. Mnogi je nisu prepoznali, ali oštrom oku paparaca ovog puta nije promakla.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Aerodrom

#Milica Ristić

#Nikola Rađen

#Paparaco

