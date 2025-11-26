AKTUELNO

Domaći

PRIVODE SE KRAJU RADOVI NA RENOVIRANJU POSEBNOG DELA CECINE VILE: Evo kako sad izgleda pevačicina kuća na Dedinju i u kakvom je izdanju ona uhvaćena (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen ||

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović odlučila je da unese novine u vili u Ljutice Bogdana, gde već decenijama živi sa porodicom.

Naime, toku su radovi na zastakljivanju terase na poslednjem spratu velelepne vile, a kako se pisalo, sve ovo ima praktičnu i porodičnu notu.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se pisalo, taj deo biće uređen kao poseban apartman namenjen njihovoj porodici, čime će svako imati svoj kutak. Ceca, poznata po svom besprekornom ukusu, lično je uključena u sve detalje uređenja i svakodnevno komunicira sa arhitektom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' usnimila je sada kako teku radovi na delu kuće koji se renovira, a reklo bi se da se radovi zapravo privode kraju. Paparaco kamere usnmile su i majstore koji se bave unutrašnjošću, dok je spolja svew pri kraju.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom momentu kamere su usnimile i Cecu kako izlazi iz vile. Na sebi je imala belu majicu, kožnu jaknu, naočare za sunce i uredno isfeniranu kosu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

