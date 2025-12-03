PAPARACO! Nakon svih skandala i javnih razračunavanja, Rale i Ana ponovo kao jedno! Kompozitor uhvaćen kako vozi pevačicin auto, SVE RADI ZA NJU!

Kompozitor uhvaćen kod Ane u stanu, a zatim i kako po gradu vozi njen automobil marke ''Mercedes''.

Problemi pevačice Ane Nikolić i bivšeg partnera, muzičkog producenta Gorana Ratkovića Raleta, ne prestaju mesecima, a poslednja veća drama desila se pre nekoliko nedelja na putovanju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ana i Rale su se žestoko posvađali, a u Beograd su se vratili odvojeno, iznoseći svako svoju verziju događaja.

Nakon toga usledilo je i javno razračunavanje u jednoj emisiji, gde je trebalo zajedno da se pojave, međutim među njima opet je došlo do razmirica. Sada je ekipa ''Paparaco lova'' usnimila Raleta ispred Anine kuće, a zatim i kako se vozi njenim automobilom marke ''Marcedes'' po gradu.

U jednom momentu, Rale je slučajno otvorio gepek pevačicinog auta, a onda izašao da ga zatvori, budući da je u njemu bilo pregršt njenih stvari.

Rale se potom zaputio do pekare po doručak koji je kasnije odneo kod Ane u dom, a nakon toga je u popodnevnim časovima usnimljen kako odlazi.

Rale je seo u jedan od svojih automobila i zaputio se u nepoznatom pravcu.

Autor: M.K.