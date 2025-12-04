PAPARACO! Od Vujadina ni traga, ni glasa, a evo gde je sad uhvaćena Mirka Vasiljević sa njihovom najmlađom ćerkicom

Uzorna majka!

Već neko vreme se šuška da se Vujadin Savić, nakon afere u kojoj se našao, privremeno preselio daleko od Srbije, a od onda od njega ni traga, ni glasa u Beogradu. S druge strane, kamere emisije ''Paparaco lov'' uhvatile su glumicu Mirku Vasiljević sa njihovom najmlađom ćerkicom.

Mirka je na sebi imala sportsku komboinaciju i bundicu preko, dok je njena naslednica bila u svečanoj haljini.

Nakon toga, Mirka je otišla do pumpe po gorivo, a onda završavala svoje dnevne obaveze po gradu.

Nakon toga, Mirka je parkirala svoj automobil marke ''Mercedes'' na javnom parkingu i prešla u kombi, a reklo bi se da se sa glumačkom ekipom zaputila na snimanje.

