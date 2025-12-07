AKTUELNO

PAPARACO! Uhvatili smo Natašu Bekvalac nasred ulice u gluvo doba noći: Evo šta je radila, ne biste je prepoznali da ste je sreli (VIDEO)

Potpuno opušteno!

Naša popularna pevačica Nataša Bekvalac često ističe kako je ljudi na ulici ne bi prepoznali, jer ne voli da se doteruje osim kada je na sceni.

Baš u jednoj takvoj situaciji paparaco našeg portala uhvatio je pevačicu, i to dok je pazarila na trafici.

Nataša je bila u potpuno opuštenom izanju, u udobnoj odeći, koja nimalo ne liči na onu koju nosi u spotovima, i sa vezanom kosom u rep.

Ona je samo nakratko stala ispred trafike, negde iza ponoći, kupila nekoliko sitnica i onda se brže-bolje vratila u svoj automobil i nastavila dalje.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

