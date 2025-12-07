Cakum-pakum mora da je sve! Pogledajte u kakvom smo izdanju Tamaru Milutinović uhvatili na aerodromu: Koleginice joj neprepoznatljive, a ona... (PAPARACO)

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" svake nedelje je pun brojnih muzičkih zvezda sa naše estrade, budući da se vraćaju sa nastupa u dijaspori, a ovog vikenda se u Nemačkoj dobro "oparila" i folk pevačica Tamara Milutinović.

Prošle noći pevala je u Hajlbronu u Nemačkoj, a jutros je sletela na beogradski aerodrom vidno raspoložena, te je jasno da je odlično prošla u dijaspori. Za razliku od brojnih koleginica koje su po povratku s nastupa najčešće neprepoznatljive, ali i neraspoložene, što sa Tamarom nije bio slučaj.

Pevačica je bila vidno raspoložena - ljubazno se javila pripadnicima sedme sile i osmehnula fotoreporterima, a veliku pažnju prisutnih privukao je i njen stajlng.

Tamara je bila u svetlom džinsu i bež džemperu, a sve to upotpunila je čizmicama i bundom u istoj boji. Svoj stajling dodatno je začinila braon šalom i kapom, a umor je skrivala uz pomoć naočara za sunce.

Pomirila se sa Džehvom

Podsetimo, veliku pažnju privukao je susret Tamare Milutinović i Teodore Džehverović pre dve nedelje na istom mestu. Njih dve su, naime, letele zajedno iz inostranstva, što je bio njihov prvi susret posle raspada grupe "Đavolice", u kojoj su zajedno bile.

Godinama su ratovale i prepucavale se preko medija, a sada je došlo do pomirenja.

- Super sam, Tamara i ja smo se srele, javile smo se jedna drugoj. Sve su to neke dečje priče koje su iza nas. Ovo je bio prvi put da se vidimo nakon svega. U mojoj glavi je to odavno završeno, ali sada je i zvanično - rekla je kratko Teodora.

Autor: D.T.