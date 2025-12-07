AKTUELNO

Domaći

Cakum-pakum mora da je sve! Pogledajte u kakvom smo izdanju Tamaru Milutinović uhvatili na aerodromu: Koleginice joj neprepoznatljive, a ona... (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" svake nedelje je pun brojnih muzičkih zvezda sa naše estrade, budući da se vraćaju sa nastupa u dijaspori, a ovog vikenda se u Nemačkoj dobro "oparila" i folk pevačica Tamara Milutinović.

Prošle noći pevala je u Hajlbronu u Nemačkoj, a jutros je sletela na beogradski aerodrom vidno raspoložena, te je jasno da je odlično prošla u dijaspori. Za razliku od brojnih koleginica koje su po povratku s nastupa najčešće neprepoznatljive, ali i neraspoložene, što sa Tamarom nije bio slučaj.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica je bila vidno raspoložena - ljubazno se javila pripadnicima sedme sile i osmehnula fotoreporterima, a veliku pažnju prisutnih privukao je i njen stajlng.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tamara je bila u svetlom džinsu i bež džemperu, a sve to upotpunila je čizmicama i bundom u istoj boji. Svoj stajling dodatno je začinila braon šalom i kapom, a umor je skrivala uz pomoć naočara za sunce.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pomirila se sa Džehvom

Podsetimo, veliku pažnju privukao je susret Tamare Milutinović i Teodore Džehverović pre dve nedelje na istom mestu. Njih dve su, naime, letele zajedno iz inostranstva, što je bio njihov prvi susret posle raspada grupe "Đavolice", u kojoj su zajedno bile.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Godinama su ratovale i prepucavale se preko medija, a sada je došlo do pomirenja.

- Super sam, Tamara i ja smo se srele, javile smo se jedna drugoj. Sve su to neke dečje priče koje su iza nas. Ovo je bio prvi put da se vidimo nakon svega. U mojoj glavi je to odavno završeno, ali sada je i zvanično - rekla je kratko Teodora.

Autor: D.T.

#Aerodrom

#Tamara Milutinović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Nedu Ukraden! Pevačica (74) se utegla u farmerke i prošetala vitku figuru po aerodromu, a OVA dijeta i jedan TRIK doveo

Domaći

Lepotica i bez šminke: Pogledajte u kakvom izdanju smo uhvatili Jovanu Pajić (FOTO+VIDEO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Nakon priče o aferi sa Enom Čolić, uhvatili smo Desingericu na aerodromu, vuče kesu BESAN?! (FOTO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! NA AERODROMU SVE VRVI OD POZNATIH: Evo u kakvim izdanjima smo ih uhvatili!

Domaći

PAPARACO! Uhvatili smo Janu Todorović sa ćerkom nakon skandala: Jedan detalj jasno govori sve o njihovom trenutnom odnosu

Domaći

Na aerodromu sve vrvi od poznatih: Evo u kakom izdanju smo uhvatili Cecu i njene kolege (FOTO)