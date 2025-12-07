PAPARACO! Stoja uhvaćena sa mužem na aerodromu: Zbog njega je htela da se zakuca kolima u zid, a evo kako ON izgleda (FOTO)

Stojanka Novaković Stoja od kada se pojavila na javnoj sceni osvojila je publiku svojim hitovima, te je jedna od omiljenih domaćih pevačica. Jedan od dokaza je upravo to da je ova pevačica najtraženija u klubovima u inostranstvu, te svaki vikend provodi radno.

Stoju je naš paparaco danas uslikao na beogradskom aerodromu kada se vraćala sa nastupa iz inostranstva.

Naravno u svom stilu, vesela pevačica je pozdravila sve medije na aerodromu a onda se uputila ka svom suprug koji ju je sačekao.

Inače Stojin suprug se ne pojavljuje često u javnosti, a kao što je poznato oni su u skladnom braku više od deset godina, a Igor je arhitekta.

– Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog sveta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom – rekla je Stoja pre nekoliko godina.

Jednom prilikom je ispričala na šta je bila spremna kako je ne bi ostavio.

– Zaletela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povredila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka: ostajanje kod mene – ispričala je Stoja pre nekoliko godina.

Autor: N.B.