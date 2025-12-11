AKTUELNO

SLOBA ZAVRŠAVA RENOVIRANJE LUKS VILE U VIŠNJIČKOJ BANJI: Uložio 50.000 evra da mu sve bude potaman, a evo kako sad izgleda njegovo i Jelenino parče raja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Ovde će uživati porodica Radanović!

Sloba Radanović i njegova supruga Jelena u ponovno renoviranje kuće u Višnjičkoj banji uložili su oko 50.000 evra! Iako je kuća od 800 kvadrata, koju su Radanovići pazarili pre dve godine za, kako se pričalo, 500.000 evra i u koju su se uselili samo dva dana posle crkvenog venčanja, bila u odličnom stanju i potpuno sređena po njihovoj meri, pevačeva supruga Jelena ipak se odlučila za totalnu promenu i renoviranje.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je sada u kući nemoguće živeti, Sloba i njegova porodica borave u jednom hotelu na Vračaru, za koji su morali da izdvoje oko 10.000 evra.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' sada je usnimila kadrove vile porodice Radanović, a radovi se približavaju kraju.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, kuća Radanovića u Višnjičkoj banji ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište s velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo, a ispred su i dve garaže za njihova luksuzna vozila.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

