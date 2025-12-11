AKTUELNO

Domaći

Pink.rs paparaco! Uhvatili smo pevačicu Džidžu sa dečkom nakon što je zadesila VELIKA TRAGEDIJA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša pevačica Aleksandra Džidža Stojković nedavno je izgubila bebu u drugom mesecu trudnoće, a paparaco našeg portala uhvatio je sa dečkom na Staroj planini!

Džidža je, naime, nedavno izgubila bebu, a tu vest je za medije potvrdio njen otac, harmonikaš, Dragan Stojković Bosanac. Kako su pisali mediji, ona je sa dečkom, nakon ovog turbulentnog perioda otišla na Staru planinu, gde sada uživaju u svežem vazduhu.

Paparaco našeg portala uhvatio je pevačicu upravo na Staroj planini, a kako smo uspeli da uslikamo, ona je šetala u opuštenom izdanju, puštene kose i s kapom na glavi, nosila je trenerku, a na licu je imala naočare za sunce.

Foto: Pink.rs

Na ulazu u hotel čekao ju je dečko, s kojim je već duže u vezi. Inače, Džidža je već duže u vezi sa Milanom Obradovićem. On radi u državnoj instituciji. Bila utučena, nije napušala porodičan domPodsetimo, Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe. On je na snimanju "Pinkovih zvezda" tada rekao da njegova ćerka nije dobro.

Autor: pink.rs

#Aleksandra Džidža Stojković

#Džidža

#Paparaco

#Stara Planina

#dečko

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon vesti da je izgubila bebu Džidža napustila Beograd: Otkriveno gde je otputovala, dečko se ne odvaja od nje

Domaći

Prvo pojavljivanje Bosanca nakon što je Džidža izgubila bebu: Vidno utučen stigao na snimanje Pinkovih zvezda

Domaći

Pink.rs paparaco! Prve fotke Bosančeve ćerke nakon što je izgubila bebu! Evo gde je bila Džidža (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pink.rs paparaco! Uhvatili smo Milicu i Đedovića nakon što je RASKRINKAO njeno dopisivanje sa Anđelom, evo šta su radili (FOTO+VIDEO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Andreja i Anabelu kada su se najmanje nadali, evo šta su radili (FOTO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Anabelu tamo gde nas nije očekivala u ležernom izdanju i BEZ TRUNKE ŠMINKE (FOTO+VIDEO)