Pink.rs paparaco! Uhvatili smo pevačicu Džidžu sa dečkom nakon što je zadesila VELIKA TRAGEDIJA (FOTO)

Naša pevačica Aleksandra Džidža Stojković nedavno je izgubila bebu u drugom mesecu trudnoće, a paparaco našeg portala uhvatio je sa dečkom na Staroj planini!

Džidža je, naime, nedavno izgubila bebu, a tu vest je za medije potvrdio njen otac, harmonikaš, Dragan Stojković Bosanac. Kako su pisali mediji, ona je sa dečkom, nakon ovog turbulentnog perioda otišla na Staru planinu, gde sada uživaju u svežem vazduhu.

Paparaco našeg portala uhvatio je pevačicu upravo na Staroj planini, a kako smo uspeli da uslikamo, ona je šetala u opuštenom izdanju, puštene kose i s kapom na glavi, nosila je trenerku, a na licu je imala naočare za sunce.

Na ulazu u hotel čekao ju je dečko, s kojim je već duže u vezi. Inače, Džidža je već duže u vezi sa Milanom Obradovićem. On radi u državnoj instituciji. Bila utučena, nije napušala porodičan domPodsetimo, Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe. On je na snimanju "Pinkovih zvezda" tada rekao da njegova ćerka nije dobro.

