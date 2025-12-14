AKTUELNO

Sloba Radanović uhvaćen na aerodoromu: Nakon skandala u Švedskoj, šokirao izjavom

Izvor: Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Govorio je o prethodnom zadržavanju u Švedskoj, pojasnivši da nema zabranu ulaska u EU!

Pevača Slobu Radanovića uhvatili smo danas na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu po povratku sa nastupa. On je nedavno bio zadržan na aerodromu u Švedskoj, a sada je progovorio na tu temu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Nemam traume, aerodrom ima traume od mene. Ne znam da li ćemo Barbara i ja snimiti duet nakon svega. Nije istina da imamo zabranu ulaska u EU, nemamo. Nije bilo ništa do nas, rekli smo kako jeste. Imali su proceduru i to je sve rešeno sada - rekao je Sloba, a na pitanje o sukobu Kije Kockar i Kaće Živković nije imao šta da kaže.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Žurim, auto me čeka. To me ne zanima. Ja i kad vidim pravim se da ne vidim, zaista me ne zanima. Gledam svoja posla.

Sloba se u ponedeljak seli u novi dom, a sada je priznao:

- Dve godine se spremam za useljenje - rekao nam je Sloba, koji je potom napustio aerodrom.

Autor: Pink.rs

