Donosimo detalje slavlja u Meljaku! Večeras gori sve: Zavirite na proslavu punoletstva unuka Ere Ojdanića: Pevač maše s tucom para koju ne može ni da prebroji, muzika trešti sve u 16... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ekipa našeg portala nalazi se u Meljaku, u jednom luskuznom restoranu, gde večeras Era Ojdanić, naš pevač, proslavlja unuku Andriji Ojdaniću punoletstvo, a sada vam donosimo detalje sa ovog luksuznog slavlja o kom bruji domaća javnost!

Era Ojdanić, naš poznati pevač, u jednom restoranu luksuznom u Meljaku, proslavlja unuku Andriji punoletstvo, a na ovo slavlje sjatilo se mnogo njegovih kolega, ali neki još uvek nisu, kako je i sam Era rekao, stigli, dok je s druge strane, sala potpuno krcata.

Fešta i luda žurka je već uveliko u toku, a kako je pristigla Lepa Lukić, naša, takođe, poznata pevačica i u narodu poznatija i kao "kraljica narodne muzike", mnogi su joj se u sali obradovali, a posebno njen prijatelj i kolega, domaćin, Era Ojdanić.

Naime, slavlje ne bi bilo potpuno bez prave narodne muzike, pa je tako na slavlje stigao i harmonikaš Mirko Kodić, kog su svi pozdravili kada je stigao u salu, a kako smo uspeli da usnimimo, Era se u jednom momentu zaustavio u masi i pokušao je da prebroji tucu para koju je držao u rukama.

Video: Pink.rs

Podsetimo, sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Foto: privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

