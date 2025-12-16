Priji popustile kočnice! Pink.rs paparaco: Pogledajte šta je pevačica radila na koncertu Saše Kovačevića, mislila da je kamere ne snimaju (FOTO+VIDEO)

Saša Kovačević već uveliko zabavlja beogradsku publiku u Sava Centru, a paparaco našeg portala uhvatio je Aleksandru Prijović kada se najmanje nadala, evo šta je radila!

7. maja 2011. godine, naš pevač Saša Kovačević izašao je pred beogradsku publiku u plavoj dvorani, a večeras je, nakon nešto više od 14 godina, ponovo zapevao pred punim Sava Centrom, a među zvanicama, svojim izgledom, sve je oduševila pevačica Aleksandra Prijović.

Prija je, naime, izazvala ogromnu pažnju javnosti, pojavivši se u potpuno opuštenom izdanju, u kom je istakla kako izgleda nakon porođaja. Ona je za večeras odabrala opuštenije farmerke, majicu i crnu jaknu.

Paparaco našeg portala uhvatio je Priju kada se najmanje nadala, tačnije, kada nije ni slutila da je kamere snimaju. Naime, ona je sve vreme đuskala i zavodljivo plesala uz hitove Saše Kovačevića, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: A. N., Nikola Žugić