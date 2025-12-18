AKTUELNO

ŠOK PAPARACO! Ana Nikolić uhvaćena kako pije na parkingu tržnog centra: Ne ispušta alkohol iz ruku, nakon susreta s Rastom: Pevačica očajna

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica uhvaćena u šokantnom izdanju!

Ekipa ''Paparaco lova'' pratila je pevačicu Anu Nikolić nakon susreta sa bivšim mužem, reperom Stefanom Đurićem Rastom. Naime, oni su se našli ispred zgrade policijske uprave, a sa njima je bila i njihova ćerka Tara.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što su tamo završili sa svim formalnostima, Ana i Rasta su otišli svako svojim putem, a pevačica se zaputila ka jednom tržnom centru gde se parkirala, a onda najpre prskala lice nekim preparatom, zatim popunjavala svoj rokovnik, a onda je rešila da izađe iz automobila.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, reklo bi se da je pevačicu savladao očaj, te je posegla sa alkoholom koji je ponela sa sobom. Nekoliko puta je dobro potegla, a ekipa ''Paparaco lova'' je sve usnimila.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Ana je javno govorila o svojoj borbi sa zavisnošću od alkohola, priznajući da se bori sa tim porokom, ali je takođe naglasila da je to njena jedina borba i da ne koristi narkotike, te da je nedavno najavila da će prekinuti konzumaciju alkohola u okviru posta, prekidajući krug koji se vukao i na njenu porodicu, uključujući i njenog dede. Ipak, to se po svoj prilici nije desilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

