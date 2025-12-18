ŠOK PAPARACO! Ana Nikolić uhvaćena kako pije na parkingu tržnog centra: Ne ispušta alkohol iz ruku, nakon susreta s Rastom: Pevačica očajna

Pevačica uhvaćena u šokantnom izdanju!

Ekipa ''Paparaco lova'' pratila je pevačicu Anu Nikolić nakon susreta sa bivšim mužem, reperom Stefanom Đurićem Rastom. Naime, oni su se našli ispred zgrade policijske uprave, a sa njima je bila i njihova ćerka Tara.

Nakon što su tamo završili sa svim formalnostima, Ana i Rasta su otišli svako svojim putem, a pevačica se zaputila ka jednom tržnom centru gde se parkirala, a onda najpre prskala lice nekim preparatom, zatim popunjavala svoj rokovnik, a onda je rešila da izađe iz automobila.

Međutim, reklo bi se da je pevačicu savladao očaj, te je posegla sa alkoholom koji je ponela sa sobom. Nekoliko puta je dobro potegla, a ekipa ''Paparaco lova'' je sve usnimila.

Inače, Ana je javno govorila o svojoj borbi sa zavisnošću od alkohola, priznajući da se bori sa tim porokom, ali je takođe naglasila da je to njena jedina borba i da ne koristi narkotike, te da je nedavno najavila da će prekinuti konzumaciju alkohola u okviru posta, prekidajući krug koji se vukao i na njenu porodicu, uključujući i njenog dede. Ipak, to se po svoj prilici nije desilo.

Autor: M.K.