PAPARACO! TIGAR STIGAO KOD JOVANE JEREMIĆ NA PINK: Uskoro će se suočiti pred milionskim auditorijumom, pogledajte šta rade pred njegovo gostovanje u jutarnjem, vrlo su prisni (VIDEO)

Momenat koji su čekali mnogi!

Domaća javnost već neko vreme bruji o novoj romansi popularne voditeljke TV Pink Jovane Jeremić sa profesionalnim kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Sada je došao momenat za njihov susret oči u oči pred širokim auditorijumom, i to u njenom jutarnjem programu ''Novo jutro''.

Tigar je stigao u studio kod Jovane i oni se pripremaju za njegovovo gostovanje, a naša paparaco kamera je zabeležila kako ćaskaju pred samo uključenje.

Naime, Jovana je na svom profilu na Instagramu juče najavila da će njen gost biti upravo Tigar, a nema sumnje da svi jedva čekaju da čuju detalje njihovog odnosa o kojem se priča i piše nedeljama unazad.

Danas od 10:20 časova budite uz TV Pink i pratite Tigrovo gostovanje kod Jovane Jeremić o kojem će brujati svi!

Autor: M.K.