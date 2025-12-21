PINK.RS PAPARACO! Kaja Ostojić na aerodromu u skroz neočekivanom izdanju, svi gledali šta je obukla, a muž došao po nju besnom mašinom, UHVAĆENI ZAJEDNO! (FOTO)

Pevačicu smo uhvatili na beogradskom aerodromu kada se vraćala iz inostranstva s jednog od nastupa.

Mnogobrojne domaće zvezde okupirale su beogradski aerodrom ove nedelje, a mnoge od njih uslilkali smo tokom povratka iz inostrantsva gde su imali nastupe.

Među njima je i pevačica Katarina Kaja Ostojić čiji stajling nije prošao neprimećeno, s obzirom na to da je imala upadljive naočare na licu, a na sebi je imala helanke i begi, muški šorts.

U Kajin stajling gledali su svi, a onda se na aerodromu pojavio i njen suprug Miloš Čujović koji je tamo došao po nju svojom besnom mašinom.

Inače, Čujović je poznat kao umetnik i zaljubljenik u muziku, a Kaja se za njega udala u septembru 2024. godine, na dan svog 40. rođendana, na Kosmaju, sklopivši svoj četvrti brak. Pisalo se i da je Čujović bio u zatvoru zbog milionske prevare. Upoznali su se pre mnogo godina, ali su se njihovi putevi ponovo ukrstili. Verili su se u aprilu 2024, a venčali u septembru iste godine. Za venčanje je odabrala crnu venčanicu jer joj "bela do sada nije donela sreću". Žive na Bežaniji, uživaju u mirnom životu, Miloš ne voli javna dešavanja, a tetovirao je i Kajin lik.

Autor: M.K.