PINK.RS PAPARACO! NEKAD JE ZBOG LJUBAVI SKAKALA S MOSTA, A DANAS SE KUPA U SVILI I KADIFI: Uhvatili smo našu poznatu manekenku na koncertu Emine Jahović, lepotica posle dužeg vremena u Srbiji

Ostavlja bez daha!

Poznata pevačica Emina Jahović trenutno ima novu regionalnu turneju pod nazivom "Svitanje", a zbog velikog interesovanja večeras u Beogradu održava treći koncert u Sava Centru.

Pred večerašnji koncert uslikali smo Jovanu Đorđević, devojački Švonja, srpsku manekenku i fotomodela.

Inače, Jovana sa porodicom živi u Italiji, a sada je posle dužeg vremena uslikana u Beogradu.

Jovana je na koncert došla u opuštenom izdanju, imala je teksas košulju, crnu rolku, farmerke i crne čizme. Lepotica je zavezala rep, a na licu nije imala ni trunku šminke, te su svi komentarisali kako prelepo izgleda čak i u ovom izdanju.

Podsetimo, 2010. godine mediji su brujali da je manekenka pokušala da sebi oduzme život skočivši sa mosta Duga u Novom Sadu, a razlog je bila svađa sa tadašnjim dečkom. Ona je to kasnije demantovala rekavši da je u pitanju nezgoda, a ne namerni postupak.

Dve godine nakon toga je sa drugom išla na izvor termalne vode kod Sremske Mitrovice. Pošto je bila neoprezna, okliznula se i upala u vrelo u kojem je temperatura vode bila 90 stepeni. Drug ju je brzo izvukao, ali ipak joj je oštećeno 50 odsto kože i opala joj je kosa. Tri nedelje je provela u Kliničkom centru u Novom Sadu nakon čega se uspešno oporavila.

U aprilu 2014. godine je započela vezu sa tri godine starijim fudbalerom Filipom Đorđevićem. Nakon tri meseca su se verili, a 10. novembra su se venčali. Građansko venčanje je održano u beogradskom restoranu, a ubrzo je sa suprugom otišla u Rim pošto on nastupa za rimski fudbalski klub Lacio.

Inače fudbaler Filip Đorđević često je u žiži medijske pažnje i zbog supruge. Njih dvoje imaju troje dece.

Autor: M.K.