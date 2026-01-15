Svako na svoju stranu!
Kako prenose domaći mediji danima unazad, Tamara Milutinović i Darko Jevtić razvode se nakon višegodišnjeg braka. Neslaganja, nedostatak podrške i netrpeljivost navodno su doveli do krize.
Iako je o svom suprugu oduvek govorila u superlativu i isticala da joj je porodica važnija od pevačke karijere, izvor blizak Milutinovićevoj otkrio je da je višegodišnji brak ušao u krizu još sredinom protekle godine.
Ekipa ''Paparaco lova'' sada je pratila Tamaru i Darka, a pevačica je uhvaćena kada se nepropisno parkirala u blizini firme svog muža, nakon čega su se zajedno, njegovim kolima, uputili u jedan restoran.
Tamara i Darko se nisu držali za ruke, lica su im delovala hladno i bez emocija, te se može zaključiti da im definitivno ne cvetaju ruže.
Nakon što su večerali, Darko je Tamaru odvezao do njenog automobila, a onda je svako otišao na svoju stranu.
Autor: M.K.