PAPARACO! U jeku glasina o razvodu, Tamara Milutinović uhvaćena sa mužem na OVOM mestu, pogledajte gde su zajedno otišli, zbog jednog detalja svi misle da je definitivno došao kraj njihove ljubavi

Svako na svoju stranu!

Kako prenose domaći mediji danima unazad, Tamara Milutinović i Darko Jevtić razvode se nakon višegodišnjeg braka. Neslaganja, nedostatak podrške i netrpeljivost navodno su doveli do krize.

Iako je o svom suprugu oduvek govorila u superlativu i isticala da joj je porodica važnija od pevačke karijere, izvor blizak Milutinovićevoj otkrio je da je višegodišnji brak ušao u krizu još sredinom protekle godine.

Ekipa ''Paparaco lova'' sada je pratila Tamaru i Darka, a pevačica je uhvaćena kada se nepropisno parkirala u blizini firme svog muža, nakon čega su se zajedno, njegovim kolima, uputili u jedan restoran.

Tamara i Darko se nisu držali za ruke, lica su im delovala hladno i bez emocija, te se može zaključiti da im definitivno ne cvetaju ruže.

Nakon što su večerali, Darko je Tamaru odvezao do njenog automobila, a onda je svako otišao na svoju stranu.

Autor: M.K.