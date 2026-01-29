Trodnevna potera za Natašom Bekvalac: Šta pop zvezda radi kada misli da je niko ne snima? (PAPARACO)

Popularna pevačica Nataša Bekvalac oduvek je bila interesantna domaćim medijima, te su joj paparaci neretko "za vratom", a sada se posle dužeg vremena ekipa "Paparaco lova" uputila na Dedinje, luksuzno naselje u kom živi, kako bi usnimila njenu svakodnevicu.

Prvog dana potere iskusni paparaci uslikali su pevačicu sa mlađom ćerkom Katjom i dadiljom, kada su vodile devojčicu kod zubara.

Nataša je naslednicu odvezla skroz na drugi kraj grada, a pri povratku od zubara upale su u saobraćajni špic, te im se put do kuće odužio.

Drugi dan bio je radni - pevačica je usnimljena sa političarom Draškom Stanivukovićem i kolegom Acom Pejovićem na konferenciji u centru grada, povodom najavljenog nastupa u Banjaluci.

Treći dan potere takođe je provela radno. Pevačica je stigla u zgradu TV Pink, gde je snimala praznično izadnje emisije "Premijera", a čim je završila snimanje paparaci su krenuli za njom, ne bi li proverili sa kim i na koji način provodi vreme.

Pop zvezda je sa sestrom Tatjanom otišla u jedan fotografski studio gde je imala zakazano fotografisanje, međutim iako su se paparaci nadali vrućim kadrovima, oni su ovaj put izostali.

Autor: D. T.