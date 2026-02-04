PAPARACO! Rale postao Anin lični fotograf, evo kako napreduje njihov odnos nakon svih turbulencija (FOTO)

Konačno složni!

Vrlo turbulentan period je iza poznatog para, pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a njih je sada pratila ekipa ''Paparaco lova''.

Naime, oni su zabeležili momente kada je Rale s puno pažnje slikao Anu, a zatim otišao po njenu ćerku Taru u školu, dok ih je ona čekala.

Nakon toga, oni su Taru predali Rastinom ocu, a zatim se uputili do kuće na Avali.

Podsetimo, Ana Nikolić je izvesno vreme kuburila sa kilogramima, posebno kada je prolazila kroz turbulentan period svađa sa Raletom. Iako je ranije uspela da smrša čak 50 kilograma, pevačica je vratila kilograme ali je sada ponovo uspela da ih se reši uz pomoć treninga i redukovane ishrane.

Autor: M.K.