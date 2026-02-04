AKTUELNO

PAPARACO! Rale postao Anin lični fotograf, evo kako napreduje njihov odnos nakon svih turbulencija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Konačno složni!

Vrlo turbulentan period je iza poznatog para, pevačice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a njih je sada pratila ekipa ''Paparaco lova''.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, oni su zabeležili momente kada je Rale s puno pažnje slikao Anu, a zatim otišao po njenu ćerku Taru u školu, dok ih je ona čekala.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, oni su Taru predali Rastinom ocu, a zatim se uputili do kuće na Avali.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Ana Nikolić je izvesno vreme kuburila sa kilogramima, posebno kada je prolazila kroz turbulentan period svađa sa Raletom. Iako je ranije uspela da smrša čak 50 kilograma, pevačica je vratila kilograme ali je sada ponovo uspela da ih se reši uz pomoć treninga i redukovane ishrane.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

#Ana Nikolić

#Goran Rale Ratković

#Paparaco

