On je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica uhvaćena s nepoznatim muškarcem, evo šta su radili (PAPARACO)

Mlada muzička zvezda Sanja Vučić aktuelnija je i traženija više nego ikada pre, a domaća javnost posebno se interesuje za njen privatni, tačnije ljubavni život, koji se ona trudi da sakrije.

Upravo zbog toga, prethodnih dana joj je za petama bila ekipa emisije "Paparaco lov", koja je uhvatila pevačicu u društvu javnosti nepoznatog muškarca, za kog se pretpostavlja da joj je novi emotivni partner.

Njih dvoje su se zajedno vozili beogradskim ulicama, a dok je markantni muškarac džentlmenski završavao sve obaveze, Sanja je vreme prekraćivala u automobilu, proveravajući društvene mreže na svom telefonu.

Potom su otišli u jedan prestonički restoran, gde su se zadržali neko vreme, a paparaci su zabeležili sve.

Šuška se da je Sanja već godinu dana u skladnoj emotivnoj vezi koju ne želi javno da eksponira, a da li je reč o muškarcu sa kojim su je uhvatili paparaci ili ne, ostaje da saznamo. Sanja i muškarac sa kojim je usnimljena nisu razmenjivali nežnosti u javnosti, a da li je to zato što nisu u emotivnom odnosu ili pak ne žele da privlače pažnju na javnom mestu, ostaje da se vidi.

Autor: D.T.

