Pogledajte kako izgleda i šta radi Nikolina Kovač u podmakloj trudnoći: Kaporova žena jurca, ne staje, a treće dete samo što nije stiglo (PAPARACO)

Nikolina Kovač i Saša Kapor obradovali su javnost kada su obelodanili da će uskoro postati roditelji trećeg deteta, kom se posle sina Nikolaja i ćerke Nikolete neizmerno raduju.

Nikolina je sada u podmakloj trudnoći, što je ne sprečava da s lakoćom obavlja svakodnevne obaveze, o čemu svedoče snimci "Paparaco lova".

Pevačica je snimljena u luksuznom automobilu iz kog je izašla da baci đubre, a potom je ćerkicu odvezla u predškolsku ustanovu.

Plavokosa pevačica bila je udobno obučena, ali i stilizovana - trudnički stomak došao joj je do izražaja u komfornim crnim pantalonama i beloj košulji, a braon kaput uparila je sa cipelama.

Nikolina, koja važi za jednu od najlepših pevačica na našoj sceni, dodatno se prolepšala u trudnoći, a frizura je takođe, očekivano, bila na mestu.

Kaporova supruga je aktivna trudnica, o čemu svedoči i to što je brzo nakon što je završila sve obaveze krenula u kratku šetnju.

