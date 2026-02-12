Ekskluzivni paparaco Lepe Brene i Bobe: Živojinovići na merama štednje, a evo šta je s objektom koji su NA DIVLJE gradili na gradskom zemljištu!

Ekipa "Paparaco lova" bila je za petama muzičkoj zvezdi Lepoj Breni i njenom suprugu Slobodanu Bobi Živojinoviću, koji su prethodnih dana bili okupirani poslovnim obavezama.
Iskusni paparaci su najpre "ulovili" pevačicu koja je u pratnji svoje prijateljice Kate obišla svoju firmu, a sve vreme su se vozile Breninim "smartom", praktičnim i štedljivim četvorotočkašem, uprkos tome što u sopstvenom voznom parku poseduju druga skupocena, znatno komfornija vozila.
Nakon završenih poslovnih obaveza, pevačica se vratila u svoju vilu na Bežanijskoj kosi, gde je pre tri godine sa suprugom otpočela gradnju još jednog objekta - zgrade, i to nelegalno, zbog čega je inspekcija svojevremeno izašla na teren i stopirala radove.
Protiv bračnog para podignut je tada optužni predlog, sudski postupak je i dalje u toku, jer je, kako su pisali mediji, reč o nelegalnoj gradnji na gradskom zemljištu, a u međuvremenu objekat je pokriven, kako bi se sprečila amortizacija istog.
Sledećeg dana usnimili su Brenu i Bobu zajedno. Do prostorija firme dovezli su se opet malim "smartom", a potom je pevačica sama produžila dalje do tržnog centra.
Brena je fotografisala svoje parking mesto, kako ne bi zaboravila gde je ostavila svoj automobil, a potom krenula u šoping.
Najpre je platila račun mobilnom operateru, gde je razgledala dodatnu opremu, a zatim u jednom butiku merkala dečije stvari, te se nakon kupovine uputila ka kući.
