Pogledajte kakva je mačka Edita Aradinović! U četvrtom mesecu trudnoće ostavila dečka, a stomak krije kao zmija noge (PAPARACO)

Naša pevačica Edita Aradinović nedavno je iznenadila sve otkrivši da je u blagoslovenom stanju, a kako je sada zakoračila u četvrti mesec trudnoće, a pritom i raksinula vezu sa Nenadom Stevićem, ocem njenog deteta, ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je pevačicu u stopu.

Kako smo već istakli, Edita je šokirala domaću javnost kada se saznalo da je trudna i da je raskinula vezu sa Nenadom Stevićem, sada već bivšim dečkom, koji je inače, otac njenog deteta. Kako se navodilo, njih dvoje su doneli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba. Ekipa gorepomenute emisije stigla je na Editinu adresu, a uhvatili su je kako sa psom ulazi zajedno u svoj skupoceni automobil, a potom kreće ka centru grada.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

U centru grada se našla sa svojim prijateljem, sa kojim je zajedno krenula u šetnju, a u nekoliko navrata su stali zbog njenog psa, što je bilo kratkog daha, pa su nastavili dalje svojim putem. Ono što se moglo primetiti, jeste da je svoj trudnički stomak vešto sakrila torbicom, ali je sve vreme bila veoma raspoložena i nasmejana. Nakon što su kratko sedeli u jednom prestoničkom restoranu, oni su nastavili šetnju kroz grad.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Podsetimo, vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze. Edita, koja sa Stevićem očekuje dete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.

Autor: Nikola Žugić