Zavirite u LUKS zdanje Verice Rakočević na Avali! Ovde živi sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom, komšija progovorio o dolasku POLICIJE: Baš je bila buka... (PAPARACO)

Veljko Kuzmančević je godinama u braku sa 35 godina starijom modnom dizajnerkom Vericom Rakočević, a kako njih odnos neretko intrigira javnost, s obzirom na razliku u godinama za koju oni ne kriju da im nije bitna, ekipa emisije "Paparaco lov" uputila se pravo ka njihovom kraju, kako bi usnimili njihovo luksuzno zdanje u kom žive.

Verica, naime, ima kuću na Avali u kojoj se, kako se pisalo, doselio njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević, a ekipa gorepomenute emisije zaputila se na Avalu kako bi usnimila ovo njihovo luksuzno zdanje. U razgovoru sa meštanima, saznali su gde se kuća tačno nalazi, a kako su mnogi istakli, nemaju loše mišljenje o ovom bračnom paru.

- To je komšija do nje, on je izdavao kuće za rođendane i baš je bila buka. Oni su to tako rešili, bunili su se Verica i komšiluk. Bila televizija i novine, sada više nema - rekao je jedan od komšija.

Kako su pronašli kuću, ekipa ove emisije snimila je prvo izbliza, te se jasno videla velika kapija i ogromna bela kuća. Potom su podigli i dron, te se jasno videlo kompletno zdanje, što možete pogledati u galeriji u nastavku:

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: pink.rs