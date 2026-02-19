AKTUELNO

Zavirite u LUKS zdanje Verice Rakočević na Avali! Ovde živi sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom, komšija progovorio o dolasku POLICIJE: Baš je bila buka... (PAPARACO)

Veljko Kuzmančević je godinama u braku sa 35 godina starijom modnom dizajnerkom Vericom Rakočević, a kako njih odnos neretko intrigira javnost, s obzirom na razliku u godinama za koju oni ne kriju da im nije bitna, ekipa emisije "Paparaco lov" uputila se pravo ka njihovom kraju, kako bi usnimili njihovo luksuzno zdanje u kom žive.

Verica, naime, ima kuću na Avali u kojoj se, kako se pisalo, doselio njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević, a ekipa gorepomenute emisije zaputila se na Avalu kako bi usnimila ovo njihovo luksuzno zdanje. U razgovoru sa meštanima, saznali su gde se kuća tačno nalazi, a kako su mnogi istakli, nemaju loše mišljenje o ovom bračnom paru.

- To je komšija do nje, on je izdavao kuće za rođendane i baš je bila buka. Oni su to tako rešili, bunili su se Verica i komšiluk. Bila televizija i novine, sada više nema - rekao je jedan od komšija.

Kako su pronašli kuću, ekipa ove emisije snimila je prvo izbliza, te se jasno videla velika kapija i ogromna bela kuća. Potom su podigli i dron, te se jasno videlo kompletno zdanje, što možete pogledati u galeriji u nastavku:

