Evo šta rade Čeda i Aca neznajući da ih kamere snimaju! Pogledajte gde su otišli nakon emisije Amidži šou (PAPARACO)

Političar Čeda Jovanović sa svojim cimerom Acom Kosom svakodnevno intrigira javnost, s obzirom na njihovu prirodu odnosa. Te su tako, obojica, naime, gostovali u emisiji "Amidži šou" gde su istu i pojasnili publici i širokom auditorijumu, a tačno tamo započela je priča emisije "Paparaco lov", koja je usnimila kako teče njihov zajednički život, tačnije, život Ace i Čede "pod jednim krovom".

Mnoge je u javnosti šokirala vest o razvodu političara Čede Jovanovića, a nešto kasnije i vest o tome da čovek koji je devedesetih godina važio za jednog od najpoželjnijeg muškarca, sada krov deli sa muškarcem, prijateljem Acom Kosom. Nakon emisije "Amidži šou", ekipa emisije "Paparaco lov" krenula je za Čedom i Acom.

Čeda je odmah po dolasku na adresu u suvom centru Beograda, gde živi sa svojim prijateljem, odmah ušao u zgradu, dok je Aca pokupio sve poklone i stvari iz automobila, a potom otišao u stan. Iako mu je bilo sumnjivo zbog čega ih neko snima, Aca je nekoliko trenutaka pažljivo posmatrao u kameru, a ekipa ove emisije se nakon ovoga udaljila od njih.

"Preduslov da se nas dvojica tuc*mo i da smo p*deri jeste da me ostavi nepokreton i mazne novčanik iz bolnice"

Podsetimo, Aca i Čeda su gostujući u Amidži šouu otkrili prirodu svog odnosa, ističući da

- Koga intrigira to, šta ih intrigira? - zanimalo je Čedu, a Ognjen ih je pitao da li su više od prijatelja:

- A šta je više od prijatelja, kažite mi? Šta znači emotivni partneri? Da li postoji emocija među nama? Da, postoji - priznao je Jovanović.

- Najveća ikad - oduševljeno je dodao Kos.

- Meni su to super teme. Ja ih mnogo volim, ne zato što sam perverzan ili što uživam da provociram društvo... Sve p*derčine koje sam upoznao u životu upoznao sam tako što su bile najveće kukavice. Preduslov da se nas dvojica tucamo i da smo p*deri jeste da me ostavi nepokreton i mazne novčanik iz bolnice, pa da ostanem gladan i da nema ko da mi donese klopu. A kad neko žrtvuje svoj život, onda je to... - rekao je Čeda, a potom je nastavio:

- Onda je to vrhunac humanosti, ljubavi, emocije. Ja sam najviše u životu plakao za svojim poginulim drugovima, ne za ocem, majkom, za Jelenom kada sam se razišao. Ali ne zato što smo se tucali, ne zbog toga, što su se oni ložili na moje pločice. Neki su poginuli da bih ja ostao živ. Postoji nešto što ne možeš da kupiš i foliraš, to je iskrenost - objasnio je političar, nakon čega je Ognjen postavio pitanje Kosu:

- Da li bi radije da legalizuju gej brakove ili da legalizuju drogu - pitao je Ognjen.

- Mogu ja da odgovorim, gej brakove. Zato što bi onda skinuli gaće svim folirantima, pedofilima, koji su vitezovi patrijarhalne Srbije. Kod kuće biju ženu, a na poslu t*caju šofera - rekao je Jovanović.

