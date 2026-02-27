Kao sav normalan svet! Evo gde je i u kakvom izdanju uhvaćena Ana Bekuta nakon skandala u Čačku (PAPARACO)

Nakon neprijatnih scena od pre mesec dana, kada je nekolicina ljudi, dok je Ana Bekuta bila na bini u Čačku, koji se u javnosti identifikuju kao blokaderi, počela da je gađa grudvama i ledenicama, ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je pevačicu kako bi videli šta ona radi tokom svakodnevnice!

Ekipa gorepomenute emisije zaputila se na adresu Bekutinog doma, gde su zatekli pevačicu kako je vozi, kako prenose, unuk Branko, a podsetimo, Ana je ostala da živi u stanu koji je kupio njen pokojni suprug, Milutin Mirkonjić Mrka, političar.

Nakon što je dovezao na nepoznatu adresu, unuk joj je pomogao da izvade stvari iz gepeka, te je tako ekipa ove emisije sačekala i sutradan.

Ana se ovog puta, naime, vozila taksijem. Ona se odnekud vratila u svoj dom, a nešto kasnije došao je unuk kod nje.

Već trećeg dana, nevreme nije sprečilo Anu Bekutu da ide na pijacu. Naime, oni su usnimili pevačicu koja se zamotala u jaknu, s obzirom na to da je pao sneg, ali je to nije sprečilo da ide na pijacu. Nakon što je kupila pršutu u jednoj radnji, ona je stala kod jedne menjačnice, pa je tako zamenila evre u dinare, kako prenosi ova emisija.

