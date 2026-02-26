Kosana ne krije trudnički stomak! Sofra sa ženom otišao u šoping, pogledajte šta su pazarali (FOTO)

Naš poznati muzičar, harmonikaš, Aleksandar Sofronijević pre dve godine je stao na "ludi kamen", a kako uskoro očekuje prinovu sa svojom suprugom Kosanom, ekipa emisije "Paparaco lov" zatekla je ovaj mladi bračni par u jednom tržnom centru!

Sofra i Kosana su, naime, rešili da posete jedan prestonički tržni centar, kako bi obišli radnje za bebe, s obzirom na to da je ona sada u sedmom mesecu trudnoće.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Ekipa ove emisije uspela je da uslika njen trudnički stomak, a kako su otkrili, Kosana je oftamolog i zaposlena je na jednoj očnoj klinici. Sudeći po ovim kadrovima, ovaj bračni par se dobro i ozbiljno priprema za dolazak bebe na svet.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Nakon što su završili obilazak jedne radnje, njih dvoje su uslikali jedan selfi nasred tržnog centra, a potom su ušli i u još jednu radnju u kojoj su razgledali sve.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Podsetimo, najuspešniji instrumentalista današnjice i najtraženiji umetnik na harmonici Aleksandar Sofronijević pre dve godine je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici, doktorki medicine, Kosani Stišović. Burme su brenda "Kartije" i kupljene u Milanu, a venčanica je delo poznatog domaćeg dizajnera koja je specijalno rađena po meri za mladu.

Autor: Nikola Žugić