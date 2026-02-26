Kosana ne krije trudnički stomak! Sofra sa ženom otišao u šoping, pogledajte šta su pazarali (FOTO)

Naš poznati muzičar, harmonikaš, Aleksandar Sofronijević pre dve godine je stao na "ludi kamen", a kako uskoro očekuje prinovu sa svojom suprugom Kosanom, ekipa emisije "Paparaco lov" zatekla je ovaj mladi bračni par u jednom tržnom centru!
Sofra i Kosana su, naime, rešili da posete jedan prestonički tržni centar, kako bi obišli radnje za bebe, s obzirom na to da je ona sada u sedmom mesecu trudnoće.
Ekipa ove emisije uspela je da uslika njen trudnički stomak, a kako su otkrili, Kosana je oftamolog i zaposlena je na jednoj očnoj klinici. Sudeći po ovim kadrovima, ovaj bračni par se dobro i ozbiljno priprema za dolazak bebe na svet.
Nakon što su završili obilazak jedne radnje, njih dvoje su uslikali jedan selfi nasred tržnog centra, a potom su ušli i u još jednu radnju u kojoj su razgledali sve.
Podsetimo, najuspešniji instrumentalista današnjice i najtraženiji umetnik na harmonici Aleksandar Sofronijević pre dve godine je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici, doktorki medicine, Kosani Stišović. Burme su brenda "Kartije" i kupljene u Milanu, a venčanica je delo poznatog domaćeg dizajnera koja je specijalno rađena po meri za mladu.
Autor: Nikola Žugić