Evo gde su otišli Čeda i Aca Kos nakon saslušanja: Posle izjave u policiji ŠEST SATI proveli na OVOM mestu zajedno (PAPARACO)

Evo gde su otišli Čeda i Aca Kos nakon saslušanja: Posle izjave u policiji ŠEST SATI proveli na OVOM mestu zajedno

Jedna od glavnih tema u domaćoj javnosti jeste svakako odnos koji intrigira sve, a to je odnos bivšeg političara Čedomira Jovanovića Čede i njegovog cimera Ace Kosa, a kako su pre samo pet dana napadnuti u jednom kafiću u centru Beograda, ekipa emisije "Paparaco lov" pratila ih je u stopu.

Ekipa ove emisije ih je, naime, prvo sačekala ispred PS "Savski venac", gde su Aca i Čeda došli u pratnji advokata kako bi otišli na saslušanje, a potom su dali i izjave za medije o celokupnom dešavanju od te večeri. No, međutim, Paparaco lov tu nije stao, već su otišli za njima kako bi ispratili šta njih dvojica rade kada misle da ih kamere ne snimaju.

Čeda je otišao na Bežanijsku kosu, gde je seo u jedan poznati kafić, zajedno sa svojim cimerom. Kako su preneli, Čeda i Aca su sedeli do kraja radne smene ekipe ove emisije, čitavih šest sati u istom kafiću.

"Letelo je sve što je moglo da leti, čovek me je napao, tresao sam se"

Podsetimo, Čeda je za medije otkrio sve detalje tuče i istakao da je "letelo sve što je moglo da leti u kafiću". Čeda je priznao da se prvi put u životu tresao i da je ovo prvi put da se sa nekim porečkao u restoranu.

- Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se menjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Seli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovek mi je rekao "Čedo, zdravo", a drugi je krenuo da me vređa. Uglavnom su bile uvrede na račun dece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde - rekao je Čeda i nastavio:

Sklonio sam se u stranu, umio sam se, tresao sam se kao retko kada u životu. Sve mogu da podnesem, ali ponižavanje teško. Izašao sam napolje. Ovo mi je prvi put u životu da sam se sa nekim porečkao u restoranu. Rekao mi je da sam sad sam i da nemam obezbeđenje. Čovek me je napao. Teško mogu da opišem šta se desilo, ja molim institucije da puste snimke. Letelo je sve što je moglo da leti.

Aca Kos je sve vreme bio sa njim

- Aca u ovoj priči statira, on me je izgurao napolje. Još jedan čovek je bio povređen u tom metežu. Oni koji misle da tako mogu da se ponašaju - ne mogu. Ja da živim sa obezbeđenjem u Srbiji, neću. Ja nemam neprijatelje u ovoj zemlji. Ne znam ja ko je taj čovek. Zato postoje institucije, želim da policija sprovede istragu, ja nigde ne bežim - rekao je Čeda.

