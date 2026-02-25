Gde je i šta radi Snežana Đurišić u jeku porodične drame?! Pretkuli joj sina, a ona uhvaćena kako VUKLJA torbe i... (PAPARACO)

Poslednjih nekoliko decenija, naša pevačica Snežana Đurišić živi u Jajincima, a kako ju je nedavno zadesila drama jer joj je sin, Marko Gvozdenović nedavno doživeo jezivo nasilje, a od povreda se još nije oporavio te se i dalje nalazi u bolnici, ekipa emisije "Paparaco lov" ispratila je legendarnu pevačicu, kako bi videli šta radi u jeku porodične drame!

Snežanu su, naime, sačekali ispred porodičnog doma u Jajincima, odakle je automobilom izašla sama, tačnije, ona je bila vozač. Pevačica se ovom prilikom uputila u suvi centar grada, gde se parkirala, a potom izašla u sasvim običnom stajlingu i bez trunke šminke.

Prvo je bila u jednom lokalu, a potom je otišla do menjačnice, kako bi zamenila evre u domaću valutu, tačnije, dinare. Posle toga je otišla u jednu zgradu gde se nakratko zadržala.

Snežana je, potom, obišla svoju majku Daru, koja joj je ostavila nešto u kolima, pa je nakon toga nastavila sa obavezama koje ima.

Ekipa ove emisije je potom pronašla pevačicu kako izlazi iz brzog voza iz Subotice, a ono što se moglo primetiti jeste da je iz istog izašla sa kesama i torbama koje je nosila do kola, gde ju je sačekao dečko Vanja, poznati ginekolog, te je tako odvezao do kuće.

"Obišla sam Marka, stabilno je"

Podsetimo, Snežana je na konferenciji za medije pred solistički koncert u MTS dvorani govorila o nemilom događaju koji je potresao njenu porodicu.

- Na ovo pitanje će vam odgovoriti majka Markova, a ne žena koja je ovde (pokazuje na fotografiju na reklami za koncert) i kojoj je povod koncert. Marko je u nedelju, mislim da je 16. februar, ili 15., otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mere da je zaglavio bolnicu. Marko je Marko, svi ga znate, i ono što mogu da kažem je da on nikad nije bio nasilan, nikada nikoga nije prebio, a sve drugo znate. Obišla sam ga, dobro je, stabilno je. Zahvalila bih se i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju Urgentnog centra. Svi su urgentno i maestralno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u bahatom, nemilom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i, bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio, niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira - rekla je Snežana.

Njen sin, Marko Gvozdenović je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, a pored dvojice muškaraca mučila ga je i maloletna devojka N.O. Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloletna devojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.

