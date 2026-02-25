Ništa od razvoda Vesne i Đoleta?! Evo šta se dešava u kraju u kom žive denser i pevačica (PAPARACO)

Prava "šok-bomba" na estradi bilo je saznanje medija da se razvode pevačica Vesna Đogani i denser Đole Đogani, a kako je ovo saznanje ubrzo Đole demantovao, ekipa emisije "Paparaco lov" rešila je da prati ovaj bračni par, kako bi usnimili i uslikali kako njih dvoje funkcionišu, kao i u kakvim su odnosima nakon ovih pisanja!

Đole se odmah oglasio nakon ovih informacija koje su dospele u javnost, ističući da nije istina da se razvode, kao i da se vraćaju sa puta u Madridu, gde su bili zajedno na odmoru. Ekipa ove emisije nije uspela da usnimi Đoleta na adresi gde žive on i Vesna sa decom, a kako je otkrio izvor za naš portal, denser se iselio iz stana u kom su živeli. Naime, oni su u decembru uhvatili Vesnu kako šeta psa. Usnimili su je u januaru, ali i u februaru, a svaki put su uhvatili Vesnu kako šeta psa.

Pre nešto manje od mesec dana, kako navodi ekipa ove emisije, uhvatili su Đoleta kako razgovara telefonom, a kako navode, razvod nije tačan, već su sve to bili tračevi, a šta će se dalje odvijati u ovoj porodici, ostaje nam da ispratimo.

Podsetimo, prema informacijama do kojih su mediji došli, odnosi među supružnicima već neko vreme nisu bili na zavidnom nivou, a razmirice su, kako tvrdi izvor blizak paru, postale učestalije u proteklom periodu. Iako su godinama važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, čini se da su emocije ipak izbledele, te se kako prenose mediji Đole iselio iz porodičnog doma. Navodno je Đole već izneo deo stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i deca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama

Vesna i Đole su godinama zajedno gradili i privatni i poslovni odnos, a publika ih pamti kao nerazdvojni tandem na sceni i van nje. Njihova ljubavna priča često je bila u centru pažnje, jer je Đole pre odnosa sa Vesnom bio u braku sa Slađom Delibašić, te se često polemisalo u da li je Đole prevario Slađu sa Vesnom koja ju je nakon razvoda zamenila u grupi, ali su svo troje to demantovali. Đole iz braka sa Slađom ima dve ćerke, a sa Vesnom je dobio sina i ćerku.

"Prvi put čujem, ne znam..."

Nakon što su ove informacije isplivale u javnost, oglasio se denser, koji je sve demantovao, ističući da su u tom trenutku on i Vesna sleteli u Beograd, jer su bili za vikend u Madridu.

- Prvi put čujem, ne znam kakve su to gluposti. Sada smo sleteli u Beograd. Bili smo za vikend u Madridu. Odavno smo to planirali, ali nikako da se uskladimo sa vremenom. Ovaj vikend nismo radili, pa smo iskoristili da otputujemo i provedemo se - rekao je Đole i dodao:

U našem odnosu je sve u redu. Sa decom ćemo sada da idemo ručak, nemamo nikakvih problema u braku, a kamoli da sam se ja iselio iz stana. Sve je kako treba.

Autor: Nikola Žugić